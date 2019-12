Il libro di Marilù che svela i segreti del tango

Più storie per raccontarne il fascino: "Nel tango argentino due sono le cose che non conoscono tutti: la femminilità e il modo di abusarne"

PONTEDERA — Tra le tante passioni di Maria Marilù Caruso ve ne sono due su tutte, il tango argentino e la scrittura. Le due si incontrano spesso: Marilù cura per QUInews i blog Parole Milonguere e Legami d'Amore ed ecco che ora esce anche un libro dal titolo inequivocabile "E se parlassimo di Tango?"

"Il tango - si legge nella sinossi - non pone domande perché lo praticate e non c’è sorriso di amici o parenti, poiché ne siete ammaliati, che incrini il piacere di un abbraccio. Uomini di misura, consapevoli o meno, passeggiano in convinzioni certe, pensando ad atteggiamenti composti, quasi sempre. Ancor oggi il tango argentino conserva qualcosa di proibito che stimola il desiderio di praticarlo un poco di più, e di nascosto che ci ricorda le emozioni vissute o, forse, che vorremmo provare ancora. Nessuna donna poi, se concede un affettuoso abbraccio a uno sconosciuto, incrina i suoi principi morali. Lo dico sempre: il tango è metafora della vita; l’importante è il finale, l’inizio è più facile".

Marilù ha visto il primo cielo a San Felipe (Venezuela) e ha fatto il primo ocho atras, cioè occhio indietro – un passo di tango - a Pisa. In Italia dal 1977, per tre anni ha abitato in Sicilia. Descrive il suo mondo con frasi che le vengono in testa mentre balla un tango in milonga. Oggi, oltre che amministratrice e scrittrice nel gruppo “Intrecci di Tango” è coautrice del libro “Insegnanti smarriti: guida alla gestione del lutto” insieme a Sergio Ardis e Moreno Marcucci. Ha poi mandato in stampa il romanzo “Tutti gli uomini che ho avuto” per la casa editrice Scatole parlanti, uscito nell’ottobre 2019.

"E se parlassimo di Tango?" è pubblicato da Nonarà Edizioni Digitali.