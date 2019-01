Pontedera in Liguria per i 3 punti

Retour match con l'Albissola che i granata batterono all'andata conquistando il primo successo. Si gioca oggi alle 18,30

PONTEDERA — Dopo la bella impresa di fermare sul pareggio la capolista Piacenza, il Pontedera prova stasera a conquistare i tre punti in Liguria. E se anche stasera sarà all'altezza della gara di domenica - con Mannini in gran forma e autore del pareggio, Caponi idem e così via salvo l'ultimo tocco per far gol - i tre punti potrebbero davvero arrivare. Dopo l'infortunio sembra sicuro il rientro a tempo pieno di Calcagni, gran lottatore, mentre è squalificato Pinzauti. E vedremo chi lo sostituirà.

Per il resto, solito schieramento e modulo con difesa a tre, due cursori sulla fasce diventate un punto di forza, tre a centrocampo e due attaccanti. O magari uno e mezzo.

Nel girone d'andata il Pontedera vinse non senza difficoltà la prima partita - la terza in calendario dopo il rinvio della gara col Novara e la sconfitta a Piacenza - proprio con l'Albissola. 2 a 1 per i granata e primi 3 punti, E stasera c'è il retour match, terza di ritorno con appuntamento alle 18,30 allo stadio di Chiavari (lo stadio dell' Entella gran favorita di questo sconclusionato campionato però ricco di molte squadre forti) dove l'Albissola gioca le partite 'casalinghe'.

L'Albissola dell'ex granata Rossini, difensore di classe che ha toccato la serie, è una promossa nei professionisti per la prima volta nella sua storia. Attualmente occupa con 17 punti la terzultima posizione, a pari merito con la Pistoiese e a un sol punto dalla Lucchese penalizzata e, sembra, in attesa di altre penalizzazioni se non peggio, mentre il Pontedera è sopra di 12 punti occupando per ora la decima posizione a quota 29. Ultima posizione per i play off ma, a esempio, a soli due punti dal Pisa, ieri sconfitta ad Arezzo. Fermo restando che sono pochissime le squadre con ruolini di 21 o 22 partite giocate.