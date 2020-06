Instabilità meteo prolungata, ancora temporali

Temporali sparsi stanno interessando tutta la penisola. Domani, martedì, nessuna allerta meteo per la Valdera. Ma il maltempo proseguirà per giorni

PONTEDERA — Instabilità meteo su tutta la Toscana, tanto oggi come nei giorni a venire, per l'intera settimana. Riguardo alla Valdera, è prevista una tregua per il pomeriggio di oggi, lunedì 8 giugno, ma i temporali potranno ripresentarsi domani mattina e soprattutto nella giornate di mercoledì e giovedì, quando è previsto un ulteriore peggioramento. Con temporali sparsi che potranno verificarsi fino a domenica, salvo un timido sole previsto per venerdì.

La Sala della protezione civile regionale ha diramato oggi un'allerta meteo in codice giallo per oggi, lunedì, che riguarda la Toscana interna, Valdera esclusa. Il rischio e di temporali forti e allagamenti.

Al momento, c'è da dire che per fortuna la Valdera è stata per risparmiata da forti temporali e grandinate. Domani mattina, analizzate le previsioni meteo, saranno valutate eventuali allerte meteo per la giornata di mercoledì. Mentre per domani, martedì, al momento non sono state diramate allerte.