​Jesus Christ Meets the Orchestra al Teatro Era

Successo per l'iniziativa dell'Accademia musicale pontederese. Franconi: "Valorizzare il patrimonio musicale della nostra città"

PONTEDERA — L'evento ha visto l’esordio della versione concertistica di Jesus Christ Superstar, la più celebre opera rock scritta 45 anni fa da Tim Rice e Andrew LLoyd Webber.

Teatro Era esaurito per il primo spettacolo realizzato dalla nuova realtà musicale cittadina, l’Accademia Musicale Pontedera, nata dalla fusione dell’Accademia della Chitarra, l’Accademia Musicale Toscana, ai quali si è unita la Bohemians Musical Academy, che grazie alla convenzione firmata con l’Amministrazione Comunale e all’accordo con la Parrocchia del Duomo, ha già iniziato i lavori di ristrutturazione dei locali dell’ex-cinema Roma, nei quali si traferirà il prossimo gennaio.

“Un lavoro enorme – ha detto Luigi Nannetti, direttore della nuova Accademia – concepito un anno fa, e che ha visto prima sei mesi di trascrizioni e orchestrazioni dello spartito originale realizzate dai nostri docenti e, successivamente, altri sei mesi ininterrotti di prove con oltre 60 musicisti dell’Orchestra Stefano Tamburini,formata dagli allievi e docenti delle Accademie e la preparazione del coro di oltre 40 elementi, in collaborazione col il New Choir e coro La Grolla di Livorno”.

Gli otto cantanti solisti, coordinati da Niccolò Falaschi e Alessio Mattolini dei Bohemians - sono stati in parte selezionati attraverso un casting realizzato a dicembre, mentre alcuni ruoli principali sono affidati ad artisti già affermati, come ad esempio Mattia Braghero (Jesus) che ha rivestito diversi ruoli nella produzione che ha portato in tournée il musical originale, a fianco di Ted Neeley, fino a questo inverno, o il cantante che ha interpretato Judas, Matteo Germani, da anni militante in cast di importanti produzioni.

Per il sindaco Matteo Franconi: "Questo successo dimostra la bontà delle scelte fatte dall'amministrazione comunale, di valorizzare il patrimonio di competenze musicali della nostra città. Il Comune continuerà ad essere al fianco di realtà come queste, del nostro territorio".

(Foto di Riccardo Bartolotti)