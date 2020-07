La carica dei 114 centisti

Camogli, si stacca una frana dalla falesia del Castellaro: massi in mare e nuvola di polvere, nessun ferito

I ragazzi che hanno ottenuto il massimo dei voti all'esame di maturità sono stati premiati dai sindaci alla Golena d'Era

PONTEDERA — Festa per i 114 ragazzi delle scuole superiori pontederesi premiati oggi per avere ottenuto il massimo dei voti all'esame di maturità.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Pontedera Matteo Franconi e i rappresentanti delle amministrazioni comunali del territorio da cui provengono i ragazzi premiati.

Sindaci e assessori hanno ringraziato i ragazzi per lo sforzo profuso in una annata scolastica così particolare, augurando loro il massimo per il proseguimento del cammino di studi o l'inserimento nel mondo del lavoro.