La cocaina a disposizione in cucina

I carabinieri, con l'ausilio dell'unità cinofila, sono entrati ieri in un'abitazione di via Toscoromagnola. Arrestato un uomo con l'accusa di spaccio

PONTEDERA — Ieri mattina i carabinieri di Pontedera, assieme ai militari della Compagnia Intervento Operativo del Battaglione Carabinieri “Toscana” e del Nucleo Cinofili di Pisa San Rossore, hanno arrestato un 27enne di nazionalità marocchina, sorpreso con della droga all'interno della sua abitazione.

Al termine della perquisizione domiciliare, avvenuta in via Toscoromagnola, sono stati trovati e sequestrati 12 grammi di cocaina suddivisa in dosi e nascosta in cucina, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente ed una somma contante di 130 euro, ritenuta provento di attività illecita.

L'uomo è stato arrestato e trasferito all’interno delle camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattinata odierna davanti al Tribunale di Pisa. Dovrà rispondere dell'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.