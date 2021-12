La nuova scuola intitolata a Dino Carlesi

Il nuovo polo scolastico ospiterà Saffi e Curtatone. Carlesi, riferimento della cultura pontederese, era in contatto con Quasimodo e Ungaretti

PONTEDERA — La nuova scuola che nascerà nell'ex ecomostro in viale Europa sarà intitolata a Dino Carlesi, lo storico poeta, critico d'arte, drammaturgo, politico e insegnante italiano e figura di riferimento per Pontedera, dove è stato anche assessore alla pubblica istruzione e alla cultura negli anni sessanta.

Carlesi, deceduto a 91 anni nel 2010, nel 1947 è stato incluso da Giuseppe Ungaretti nell'antologia "Poeti prigionieri". Nell'archivio Dino Carlesi, che si trova nella Biblioteca Gronchi di Pontedera sono conservate lettere inviate a Carlesi da alcuni dei maggiori critici, poeti e artisti italiani, tra cui anche Salvatore Quasimodo.

Dunque la nuova scuola, i cui lavori prenderanno il via nei primi giorni del 2022 per essere conclusi in tempo necessario per il prossimo anno scolastico sarà intitolata a Carlesi, storica figura culturale pontederese.

L'ecomostro di viale Europa

L'annuncio è stato dato oggi dal sindaco Matteo Franconi nel corso di una conferenza stampa. Si chiamerà Polo scolastico Dino Carlesi e accoglierà Saffi e Curtatone.