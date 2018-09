La Rosa e la Sposa, il videoclip di Fridlevski

Lanciato il video del primo singolo uscito a luglio scorso del musicista di origini pontederesi già leader dei Vick Frida

PONTEDERA — Un autentico diario di viaggio che partendo dalla Francia attraversa l'Italia e prosegue fino al Marocco. E' il videoclip de La Rosa e la Sposa, il primo singolo solista uscito a metà luglio di Enrico Fridlevski, già leader dei Vick Frida.

Il brano, prodotto da Ferdinando Arnò (Malika Ayane, Raphael Gualazzi), sviluppa un refrain popolare e raffinato al contempo. Una melodia antica, dal gusto mediterraneo, che nella declinazione bandistica fa pensare alle processioni per la festa del santo patrono.

Montaggio di Luca Hobu Gaigher. Con la partecipazione dell'associazione musicale Amici della Musica F.Erario, Manduria.

Enrico Fridlevski è nato in Toscana da padre polacco e madre pugliese, ha vissuto a lungo a Pontedera ma da tre anni abita a Parigi. E' un musicista che vanta numerose collaborazioni, ultima quella di consulente esterno per il Festival di Sanremo 2018, per quanto riguarda la scelta delle nuove proposte.

E' stato, tra le altre cose, maestro di canto a Ginevra per l’organizzazione internazionale Ilo che è una costola dell’Onu. Ha insegnato nella scuola media nel 2016, educazione musicale a Pisa istituto comprensivo Fibonacci. A Parigi insegna in diversi conservatori municipali oltre a scrivere canzoni per un nuovo disco, il primo da solista. Ha inoltre lavorato come autore per Gigliola Cinquetti e attualmente, tra gli altri, per Max Gazzè.

La Rosa e la Sposa ha ricevuto, sin dalla sua pubblicazione, il plauso di Giuseppe Barbera, pianista e compositore eccellente, docente presso il CET di Mogol, accompagnatore di Arisa ed Ornella Vanoni, tra gli altri. Come compositore di musica per immagine, Fridlevski ha scritto musica per spot di multinazionali quali L’Oréal, Kraft, Biotherm e Vichy.

Il brano La Rosa e la Sposa è scaricabile su iTunes ed è in rotazione su Rdf 102.7, radio Toscana.