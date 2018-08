La rosa e la sposa, il primo singolo di Fridlevski

Il musicista pontederese ha esordito a metà luglio presentando il singolo definito "una canzone melodica d'estrazione genovese"

ROMA — Enrico Fridlevski è nato in Toscana da padre polacco e madre pugliese, ha vissuto a lungo a Pontedera. Da tre anni abita a Parigi, prima era a Roma. E' un musicista che vanta numerose collaborazioni, ultima quella di consulente esterno per il Festival di Sanremo 2018, per quanto riguarda la scelta delle nuove proposte.

La rosa e la sposa è il suo primo singolo solista ed è uscito a metà luglio. Fridlevski è autore e cantante e per venti anni è stato il motore del gruppo Vick Frida. Insieme a loro hanno collaborato musicisti come Mario Venuti, Giovanni Baglioni e Mauro Ermanno Giovanardi (La Crus).

Quest'anno è arrivato l'esordio discografico, con l’arrangiamento di Ferdinando Arnò, per La Rosa e la Sposa, definita dalla critica musicale Lucia Manco "una canzone melodica d’estrazione “genovese”, potremmo dire, riferendoci alla scuola che contempla nomi quali Bindi, Tenco, Paoli, Fossati, De André, Lauzi".