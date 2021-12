Mattinata da incubo in FiPiLi

Cantiere, perdita di carico, incidente e lunghe code nel tratto tra Cascina e Pontedera, forti disagi per gli automobilisti

PONTEDERA — Giovedì mattina di forti disagi lungo la Strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, in particolare nel tratto tra Cascina e Pontedera, tanto in direzione di Firenze quanto di Pisa. Già alle 7,30, per un cantiere, erano segnalate code lungo il ramo livornese, tra Lavoria e Pontedera-Ponsacco in direzione di Firenze.

Poco dopo le 8 la segnalazione di una perdita di carico tra le uscite di Pontedera e Montopoli in Val d'Arno, mentre le code per il cantiere già citato si allungavano anche nel ramo pisano, a partire da Cascina.

Alle 8,30 segnalato un veicolo fermo, in avaria, questa volta in direzione di Pisa, tra Cascina e Navacchio. Infine l'incidente, anche questo in direzione di Pisa, fra lo svincolo di Gello e Cascina.