"Negozi aperti di sera, si poteva fare di più"

Aurilio e Del Sarto di Confesercenti ringraziano il Comune per il cartellone "Estate d'Era", anche se speravano in più serate a settimana

PONTEDERA — “Era importante ripartire comunque con una serie di eventi estivi in grado di veicolare lo shopping serale a Pontedera, a maggior ragione a Luglio nel mese dei saldi. Per questo ringraziamo l’amministrazione comunale, in particolare l’assessore Alessandro Puccinelli, ed Eugenio Leone e con loro collaboreremo al successo delle iniziative. Ma forse si poteva fare di più”. Questo il commento del direttivo Pontedera di Confesercenti Toscana Nord, con la sua presidente Valentina Aurilio ed il coordinatore area Valdera Claudio Del Sarto, dopo la presentazione di “Estate d’Era”, il programma di animazione della città a Luglio.

“Diamo atto al grande impegno dell’assessore Puccinelli – hanno aggiunto Aurilio e Del Sarto – di aver svolto in prima persona un sondaggio tra gli operatori per capire le tempistiche delle aperture serali. Sondaggio che, va detto, ha fatto emergere una maggioranza molto risicata nei confronti della scelta di una sola sera a settimana a parte quella aggiuntiva di martedì 13, invece delle due ipotizzate. Secondo noi proprio l’avvio dei saldi poteva essere una occasione importante per far lavorare attività reduci dalle pesanti restrizioni della pandemia. Ma, ovviamente, rispettiamo la decisione di quegli operatori che hanno manifestato le loro difficoltà di prolungare l’apertura serale. Forse però potevamo provarci”.

Il direttivo Pontedera di Confesercenti ha espresso comunque soddisfazione “per l’accoglimento da parte dell’amministrazione comunale della nostra proposta che sia la stessa amministrazione a contribuire ai costi Siae per i pubblici esercizi che in occasione delle aperture serali organizzeranno piccoli eventi. Eventi che, con grande soddisfazione, vedranno coinvolta anche via Vittorio Veneto”.

“Con questa iniziativa Pontedera si conferma commercialmente una realtà viva e propositiva e noi come sempre siamo in prima linea per sostenere gli imprenditori. Imprenditori che, come stiamo vedendo, continuano ad investire con nuove aperture” hanno concluso Aurilio e Del Sarto.