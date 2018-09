Nel bosco con le dosi di cocaina da spacciare

In manette un giovane di 24 anni sorpreso nella zona di Montecastello dai carabinieri e dall'unità cinofili. Con sé aveva anche 180 euro

PONTEDERA — Lo hanno sorpreso nel bosco con in tasca 10 grammi di cocaina suddivisa in dosi e 180 euro in contanti. E' finito nei guai ieri sera un giovane spacciatore di 24 anni di origini marocchine, fermato nelle vicinanze di via di Montecastello dai carabinieri della locale stazione impegnati, insieme a quelli del Nucleo Cinofili di Pisa-San Rossore e della Compagnia Intervento Operativo del Battaglione “Toscana”, in un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati di microcriminalità.

Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo disposto per stamani al Tribunale di Pisa.