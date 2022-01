I nuovi casi Covid in Valdera sono 376

I dettagli per i singoli Comuni relativamente ai contagi registrati nelle ultime 24 ore. In tutta la Provincia di Pisa sono più di 1.200 i nuovi casi

PONTEDERA — In Provincia di Pisa, tra ieri e oggi, sono state rilevate 1.242 nuove positività, tra le quali 376 sono emerse nel territorio della Valdera. Questa la ripartizione dei nuovi casi per Comune di residenza, in ordine per tasso di incidenza sulla popolazione:



Lajatico 8 (tasso di incidenza di 627,94 casi per 100.000 abitanti), Casciana Terme Lari 53, Calcinaia 50, Peccioli 17, Terricciola 16, Capannoli 21, Ponsacco 51, Bientina 27, Santa Maria a Monte 41, Palaia 13, Pontedera 67, Chianni 3, Buti 9 (taso di incidenza di 161,49).



Nelle ultime 24 ore, in Toscana sono stati registrati 10.287 nuovi casi di contagiati da Coronavirus (ieri 11.761), per un tasso di incidenza di 280,43, in calo rispetto a quello del giorno precedente (347,0). In provincia di Pisa, invece, il tasso di incidenza è pari a 298,25, mentre quello della Valdera è di 314,15.



Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid in Toscana oggi sono 1.368 (19 in più rispetto a ieri), dei quali 127 in terapia intensiva (4 in più rispetto a ieri).



Per quanto riguarda i decessi, infine, sono 32 quelli registrati tra ieri e oggi, dei quali 5 in Provincia di Pisa.