Nuovi orari per il centro vaccinale anti-Covid

Da oggi, lunedì 21 Febbraio, e fino a domenica 27 Febbraio, viene ridotto l'orario di apertura del centro vaccinale di piazza del Mercato

PONTEDERA — Orario ridotto per le attività del centro per le vaccinazioni anti-Covid di piazza del Mercato a Pontedera, visti i minori accessi in questa fase della campagna vaccinale. Da oggi, lunedì 21 Febbraio, e fino a domenica 27 Febbraio, il centro sarà aperto soltanto la mattina, dalle 8 alle 13.

"Tutti i prenotati - hanno fatto sapere dalla Azienda Usl Toscana nord ovest - saranno avvisati telefonicamente dell’eventuale cambiamento di sede ed orario".

L'azienda sanitaria ricorda che per ricevere la vaccinazione è necessario presentarsi con documento di identità, tessera sanitaria e, possibilmente, con la modulistica già compilata, previa prenotazione sul portale Prenota Vaccino della Regione Toscana. La modulistica è disponibile sul sito aziendale nella sezione “Come fare per” alla voce “Vaccino Covid19: consenso informato e scheda anamnestica”.

Nel caso di minori è necessaria la presenza di entrambi i genitori o di uno con delega dell'altro con l'apposita modulistica.