Cantiere per la dialisi, i gatti devono traslocare

E' stato firmato in questi giorni il contratto per realizzare il nuovo reparto e rinnovare la centrale termica all'ospedale Felice Lotti

PONTEDERA — Finalmente ci siamo: l'Azienda Usl Toscana nord ovest ha firmato il contratto con l'azienda incaricata di realizzare in appalto il nuovo reparto di dialisi e rinnovare la centrale termica all'ospedale Felice Lotti di Pontedera. Un cantiere atteso da tempo e che però ha subito posto un problema: la colonia felina presente nell'area ospedaliera, seguita da alcuni volontari, deve traslocare.

La assoluta necessità di spostare la colonia felina dal Lotti è stata manifestata, con tanto di parere tecnico, dall'azienda sanitaria al Comune.

In particolare nella richiesta della Ausl, presentata dal direttore dell'ospedale dottor Luca Nardi con allegato il parere tecnico dell'ingegner Stefano Surinelli, si spiega che è "assolutamente incompatibile con l'avvio delle fasi di cantiere (che si protrarranno molti mesi) la presenza dei felini e dei volontari che li accudiscono".

A questo punto l'associazione “Amici degli animali a 4 zampe Onlus” ha manifestato la disponibilità a farsi carico della rimozione, della sistemazione alternativa e della gestione della colonia felina nell'imminenza dell'inizio dei lavori, sebbene l'area di destinazione individuati per i gatti del Lotti dovrà necessariamente essere anche di una serie di interventi di messa in sicurezza, nonché dotata di adeguata recinzione antifuga e di casette per il ricovero dei felini.

Il costo di questi lavori è stato quantificato in 7.500 euro e l'amministrazione comunale, con delibera di giunta, ha accordato all'associazione una compartecipazione per 5.000 euro.