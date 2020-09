Profondo cordoglio per la morte di Marco Junior

Un destino crudele quello del barista di Bientina, scomparso in un tragico incidente stradale dopo aver festeggiato il sul trentesimo compleanno

PONTEDERA — La città di Pontedera ha annullato la sua Festa del Commercio e alcune attività dove Marco Junior Del Rosso aveva lavorato come barista, Il Mandarino e Amalia Laghi, sono rimaste chiuse per lutto. In più, in queste ore, sui social si susseguono i ricordi, le testimonianze di affetto e lo sgomento per una morte tanto tragica e crudele.

Marco Junior ha perso la vita in un incidente stradale, proprio come il padre che non aveva mai conosciuto e di cui portava il nome. Gli è stato fatale lo scontro contro una barriera di cemento piazzata nel mezzo di via Vittorio Veneto, al termine di una serata che era stata di festa con gli amici per il suo trentesimo compleanno.

Marco Junior Del Rosso era una persona molto conosciuta e stimata e domani, domenica 27, in molti si ritroveranno per tributargli un ultimo commosso saluto. Il funerale si terrà alle 15 al cimitero di Bientina, un luogo all'aperto scelto affinché tutti possano essere presenti mantenendo il distanziamento sociale.