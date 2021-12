I quadri dei nonni si mettono in mostra

Alla Galleria Il Germoglio arriva un'esposizione per valorizzare e dare una vita nuova ai dipinti che non trovano dei spazio nelle case dei giovani.

PONTEDERA — I nonni, spesso, hanno case grandi, spaziose. I giovani, invece, oggi devono convivere in appartamenti più piccoli, con pareti che non si prestano molto a essere decorate con quadri e dipinti. Per questo, grazie al lavoro di Manrico e Patrizia Mosti, che da vent'anni sono un punto di riferimento culturale di Pontedera, quei quadri, da sabato 18 Dicembre, saranno visitabili alla Galleria Il Germoglio.



La mostra, che s'intitola appunto "I quadri della casa dei nonni", raccoglie dipinti di pregevole fattura, spesso appartenenti a piccole collezioni private, opere scelte una per una con occhio attento e con passione.



"Quei figli amano quei quadri e, per cercare di valorizzarli, mi coinvolgono per un parere esperto, non condizionato dall' affettività, e perché li aiuti a prendere la giusta decisione - ha detto Manrico Mosti - non ritengo sia giusto immagazzinare quelle opere in soffitta e dimenticarsene. Così ho deciso che meritano una nuova opportunità e una nuova vita".



La Galleria Il Germoglio, quindi, ha programmato di inserirle tutte sul proprio sito e di allestire una mostra con una parte rappresentativa di esse, presso gli spazi espositivi di via Guerrazzi a Pontedera.



"Sarete voi, osservando i quadri comodamente da casa sul nostro sito o visitando fisicamente l'esposizione, a deciderne il prezzo - ha concluso Mosti - se sarà considerato ragionevole, l'opera d'arte sarà vostra e avrete a casa un piccolo pezzo di storia".