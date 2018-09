Rientro dal mare, code e rallentamenti in FiPiLi

Una domenica calda e assolata ha portato tantissime persone verso le località balneari con conseguenti lunghe code al rientro

PONTEDERA — Code in FiPiLi come fosse una domenica di giugno. Rallentamenti per traffico intenso in direzione Firenze tra Vicarello e Pontedera, a causa delle migliaia di auto che si sono messe in viaggio per il ritorno verso le città.

Fortunatamente non sono stati segnalati incidenti o altri disagi.