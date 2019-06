"Solidarietà e sostegno ai lavoratori Avr"

Anche dal Circolo Partito della Rifondazione Comunista “Karl Marx” chiedono parità di salario per parità di mansioni fra i lavoratori del gruppo

PONTEDERA — Parità di salario per parità di mansioni, condizioni di lavoro sicuro e tutela dei diritti, queste le rivendicazioni che da mesi vedono dichiarato lo stato di agitazione da parte dei lavoratori del gruppo Avr, sede operativa a Navacchio, nei confronti del Gruppo aziendale laziale che dal 2016 gestisce il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e altri servizi di igiene urbana nei comuni di Pisa, Pontedera, Calci, Cascina ed altri comuni della provincia.

Rispetto alle loro rivendicazioni, ai lavoratori Avr giunge la solidarietà del circolo Prc "K. Marx" di Pontedera, da dove si ricorda anche che il trattamento salariale non è l’unica criticità presente: "I lavoratori - scrivono dal circolo di Rifondazione - da anni subiscono un'organizzazione del servizio basato sul criterio del basso costo, in cui si risparmia sul costo del lavoro con la conseguenza, oltre al divario salariale di cui già detto, di turni massacranti, carichi di lavoro eccessivi, scarsa sensibilità alla sicurezza, carenza di manutenzione ai mezzi, aumento dei ritmi di lavoro con un picco di infortuni, incidenti su strada e malattie professionali".

"Chiamati in causa anche Geofor - aggiungono dal Prc - e le amministrazioni comunali socie che in questi mesi sono stati completamente assenti e silenti se non per la paventata intenzione di una frammentazione dell’attuale servizio di raccolta; cosa che comporterebbe ulteriori criticità e una ricaduta negativa sulla qualità del servizio erogato".

In Regione il gruppo Sì Toscana a Sinistra (di cui fa parte anche il Prc) ha presentato una mozione in consiglio regionale affinché sostenga l’applicazione del contratto di settore per l’Igiene Ambientale per tutti i lavoratori "con il riconoscimento di quanto dovuto sia dal punto di vista economico che normativo" in vista della imminente nuova gara di appalto per i servizi svolti da Avr.