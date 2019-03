Una serata al Centrum Sete Sóis Sete Luas di Pontedera in aiuto dell' Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare con il patrocinio del Comune

PONTEDERA — Le associazioni di Tango della provincia di Pisa Casa Parakultural, Love Tango, Italia Tango Sociale e No Profit Tango ASD si sono riunite e hanno collaborato al fine comune di organizzare una serata di milonga a sostegno della ricerca per la distrofia muscolare, una malattia la cui eziologia non è stata ancora pienamente compresa dalla medicina attuale tanto che ad oggi non esiste una cura efficace per debellarla.

L'iniziativa nasce da un esperienza diretta di Stefania, una persona come tante che è stata colpita dalla distrofia muscolare. Una persona che adora il tango e che non ha rinunciato ad andare in milonga, la sua passione. Ascoltare quelle melodie, essere accolta in un dolce abbraccio, in una profonda connessione in quei momenti la far star bene, senza tremori, senza dolori, crampi e cefalee terribili.

E Stefania adesso insieme al dottor Marco Parti, del Centro San Francesco Cure Sperimentali, specializzato nella cura del dolore, hanno dato vita a questo progetto iniziativa per far sì che queste cure diventino accessibili anche a coloro che non permettersele perchè non convenzionate dallo stato.

Il tango per la vita si terrà il 30 marzo dalle 21.00 alle 02.30 al Centrum Sete Sóis Sete Luas, sul viale Piaggio a Pontedera, una moderna struttura ampia e colorata composta da un open space di 1100 Mq con ottima pavimentazione, ed ha il patrocinio del Comune di Pontedera col supporto indispensabile dell’assessore al sociale Marco Cecchi.

Il costo di entrata è di 12 euro e tutto il ricavato della serata sarà devoluto all’UILDM (Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare).

La selezione musicale dei tanghi sarà a cura di Elisa Cosci e Barbara Taccini e durante la serata saranno esposte le foto della mostra “Il circolo della Vita” di Roberto Caccavale, le sculture dell’artista David Brogi e le novità estive di Bruja Tango abbigliamento

All’ interno del Centrum Sete Sóis Sete Luas si trova un punto di ristoro dove sarà possibile ordinare da bere e da mangiare. Offre inoltre servizio tabaccheria e nel corso della milonga sarà allestito un buffet di dolci.

Partecipano in sostegno all'iniziativa anche le associazioni di tango: EnTangolment, la scuola di Barbara e Gabriele di Livorno, Toscana Milonguera, Ixnous di Livorno, Alma de Tango Toscana, milonga delle Rose, la Maquina Tanguera di Carrara, Firenze Tango Evoluciòn, LiberiTutti di Grosseto, Tango Querido di Lucca, Alkimia Tango Project di Lucca, AITA Accademia Internazionale del Tango, Tangostudio di Pistoia, Staff Milonga El Compàs di Empoli, Rubio Tango ASD di Poggibonsi, Oblivion Tango di Siena, E vai col Tango di Livorno, Diversamente Tango di Montecatini Terme, Tango Club Firenze Asd.

Chi è interessato a partecipare a Il tango per la vita è invita a prenotare prima possibile, per una miglior collocazione di piccoli, o grandi tavoli, rivolgendosi a Veronica (Tel 3495974157 mail veronicadonofrio69@gmail.com)