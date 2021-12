L'auto è quella giusta, ma la targa è un'altra

Brutta sorpresa per una cittadina che, contattata dai carabinieri, si ritrova una targa sbagliata sulla propria auto. Il caso, poi, si risolve

PONTEDERA — Quando la targa viaggia più dell'auto, c'è qualcosa che non va. Ma succede, a quanto pare. Sicuramente è accaduto a una cittadina pontederese, che su Facebook, nel gruppo "sei di Pontedera se", ha lanciato l'allarme: prima di mettere in moto, date un'occhiata alla vostra targa, perché potrebbe non essere quella giusta.



Sembra paradossale, ma così non è. "Il 23 mattina ci contattano i carabinieri di Prato e ci informano che la targa della nostra auto si trova presso la loro caserma: cadiamo dalle nuvole - ha scritto sui social - controlliamo la targa della nostra auto ed effettivamente non è la nostra, sostituita davanti e dietro".



Insomma, qualcuno, come riportato anche da La Nazione, avrebbe scambiato le targhe, un trucco utilizzato dai ladri per rendere ancor più complicato il loro riconoscimento.



Ciò ha spinto un cittadino pratese, ritrovatosi a sua volta con la targa sbagliata - ovvero, quella della cittadina pontederese -, a denunciare l'accaduto. "Ci rechiamo così dai carabinieri di Pontedera per sporgere denuncia e lasciare lì la targa non nostra, dopodiché siamo andati a Prato per recuperare la nostra targa - ha concluso - ci è stato spiegato che quando avviene il furto di un auto questo giochino di passaggio tra targhe capita spesso".