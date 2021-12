Draghi: «Anni molto difficili, ma l'Italia ha saputo reagire» Draghi: «Anni molto difficili, ma l'Italia ha saputo reagire»

Cronaca martedì 21 dicembre 2021 ore 19:30

Due arresti per la truffa dei finti carabinieri

L'accusa è di furto aggravato in concorso, compiuto in Valdera. Operazione in trasferta per i militari di Pontedera e Casciana Terme

CUNEO — I carabinieri della Compagnia di Pontedera, dopo un'indagine portata avanti dal nucleo operativo e radiomobile e dalla stazione di Casciana Terme, hanno arrestato a Cuneo e a Moretta (in provincia di Cuneo) un 32enne, che già era agli arresti domiciliari, e un 29enne, già sottoposto per altra causa all’obbligo di permanenza in casa nelle ore notturne. I militari hanno notificato a entrambi un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Pisa, su richiesta della Procura, per il reato di furto aggravato in concorso. L'accusa è di aver commesso un ingente furto ai danni di un residente di Casciana Terme Lari, commesso fingendosi carabinieri incaricati di accertare l'eventuale presenza di sostanze tossiche nell'abitazione. Una volta fermati, il primo è stato condotto presso la casa circondariale di Cuneo, mentre il secondo alla propria abitazione in regime di arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico. Per l'esito finale delle indagini hanno contribuito anche le stazioni dei carabinieri di Cuneo e Moretta e il nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sovigliana, altro Comune in provincia di Cuneo.