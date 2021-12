Ubriaca sferra un pugno al carabiniere

I militari, intervenuti su segnalazione, hanno trovato delle ragazze in stato di ebbrezza. Una è stata denunciata e un'altra arrestata

PONTEDERA — Tutto è nato a seguito di una segnalazione su alcune persone in presunto stato di ebbrezza e in escandescenza nella piazzetta tra via Pisana e la Coop di via Brigate partigiane, nella serata di ieri. L'equipaggio aliquota radiomobile dei carabinieri di Pontedera, per questo, è intervenuto sul posto.

Uno dei carabinieri giunto in piazza Naldini, è stato aggredito con un pugno da una donna italiana di 34 anni, risultata residente a Pisa, venendo ferito al volto e a un occhio.

La donna, arrestata per le lesioni volontarie nonché resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, comunque, è stata rimessa in libertà la sera stessa.

Nella stessa circostanza, è stata poi fermata e denunciata in stato di libertà una seconda donna, italiana di 21 anni e residente a Pontedera, che in difesa dell'amica ha a sua volta oltraggiato e opposto resistenza ai militari.

Il militare aggredito, dopo le cure mediche al pronto soccorso, è stato giudicato guaribile in dieci giorni.