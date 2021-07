Dentro Casa Italia a Tokyo, «Progettata per tre anni e allestita in 5 giorni»

Quarta festa regionale dell'Associazione di Amicizia Italia-Cuba. Si svolge nel fine settimana negli spazi del circolo "Il Botteghino"

PONTEDERA — Tre giorni per conoscere Cuba e la sua Rivoluzione, la sua storia, l'embargo statunitense che da oltre 60 anni la incatena e la solidarietà con la quale da anni ha impostato la sua politica estera, fatta di aiuto internazionalista e di medici spediti in tutto il mondo: Italia compresa.

Questo e molto altro vuole essere la Festa Regionale Toscana dell'Associazione di Amicizia Italia-Cuba, che si svolgerà questo fine settimana, da venerdì a sabato, il 23, 24 e 25 presso lo spazio aperto del circolo Arci “Il Botteghino” di La Rotta, Pontedera.

Un fine settimana solidale i cui proventi saranno utilizzati per sostenere la battaglia dell'isola al Covid, con l'invio di siringhe per la campagna di vaccinazione che il governo cubano sta approntando anche grazie allo sviluppo, completamente pubblico, dei vaccini “Soberana” ed “Abdala”, che saranno utili anche per le campagne vaccinali in vari paesi del Terzo Mondo.

Ricco di iniziative il programma di ogni sera.