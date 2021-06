Un altro giorno senza nuovi contagi Covid

Nicola Tanturli, il momento in cui il bimbo viene portato in salvo dai carabinieri

La Valdera e la Valdicecina registrano zero nuovi casi Covid, così come era già avvenuto ieri. Nessun nuovo contagio sull'intera provincia

PONTEDERA — Mentre va avanti la campagna di vaccinazione ( vedi articoli correlati ) arrivando, man mano, a interessare anche le fasce più giovani della popolazione, i dati sui nuovi contagi registrano da due giorni lo zero sul territorio.

Anche oggi, come ieri, Valdera e Valdicecina non hanno avuto nuovi casi. Zero casi totali anche nel resto della provincia di Pisa.

In Toscana i nuovi casi sono stati 50.