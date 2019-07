Targa Tenco al progetto di Paola Bivona

La cantante pontederese fa parte del collettivo che ha vinto il prestigioso premio con il progetto "Viaggio in Italia. Cantando le nostre radici"

ROMA — Viaggio in Italia. Cantando le nostre radici è il progetto che ha vinto la prestigiosa Targa Tenco.

Questo vuol dire che per "i giornalisti musicali italiani è l’album a progetto più bello dell’anno".

Del collettivo Adoriza fanno parte sedici giovani artisti. C'è stata anche la partecipazione straordinaria di Tosca. E' stato creato così un cd-book sulla memoria musicale del nostro Paese.

Tra i sedici artisti c'è anche un volto noto della Valdera, la pontederese Paola Bivona: "Sono molto felice di aver fatto parte di questo progetto. Ora il nostro obiettivo è presentare l'album in giro per l'Italia, perché appunto penso che la tradizione sia una cosa molto importante che mano a mano si andrà a perdere".

"Il mio obiettivo personale è quello di lavorare a delle mie canzoni inedite, cosa che sto facendo, per farle uscire il prossimo anno. Vivo a Roma da qualche tempo e sto studiando al conservatorio. Mi piacerebbe portare il progetto di Adoriza a Pontedera... mentre se qualcuno vuole ascoltare me, suono spesso in zona con The brothers in law, tipo il 12 luglio ad Arnera. Inoltre quest’estate sono impegnata con l’orchestra di 7Sois7Luas. Andremo a suonare in Portogallo".

Tornando all’album-progetto Viaggio in Italia. Cantando le nostre radici, nasce dal ciclo di incontri sulla musica popolare tenuti da Tosca, Paolo Coletta e Felice Liperi nell’ambito del Laboratorio di Alta formazione della Regione Lazio “Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini”. Produzione, arrangiamenti e direzione artistica sono di Piero Fabrizi.

“Viaggio in Italia. Cantando le nostre radici”, l’album del collettivo AdoRiza, ha vinto la Targa Tenco 2019 per il miglior album a progetto dell’anno. A decretarlo è stata una giuria composta da oltre trecento giornalisti musicali.

Adoriza, chi sono:

Francesco Anselmo, classe 1991, palermitano, cantautore, il suo disco d’esordio arriva nella cinquina del Premio Tenco 2018 come miglior opera prima.

Paola Bivona, toscana di Pontedera, interprete, studia al Conservatorio di Santa Cecilia canto jazz.

Matteo Bottini, romano, chitarrista dello spettacolo.

Valerio Buchicchio, nato a Cerignola, cantautore; uno dei suoi brani, Ercole, e il nuovo singolo dell’artista Ermal Meta.

Andrea Caligiuri nasce a Castrovillari nel 1995, cantautore laureato in lingue orientali.

Salvatore Corallo, siciliano, cantautore, interprete, corista, nello spettacolo e affidata a lui la parte della comicità.

Rita Ferraro, calabrese, cantautrice.

Michela Flore nata a Nuoro, interprete, studia canto jazz al Conservatorio di Santa Cecilia.

Sara Franceschini, romana, interprete, studia canto jazz al Conservatorio di Santa Cecilia.

Marta Lucchesini, classe 1995, cantautrice di Monterotondo (RM), polistrumentista, studia musica applicata al Conservatorio di Santa Cecilia.

Giulia Olivari, bolognese, cantautrice.

Giorgia Parmeni, classe 1995, nata a Frosinone, studia canto jazz al Conservatorio Licino Refice di Frosinone.

Fabia Salvucci, classe 1993, nata ad Atina (FR) collabora come interprete con Ambrogio Sparagna e Tosca.

Walter Silvestrelli, nato a Potenza, cantautore bassista.

Eleonora Tosto, romana, interprete attrice laureata in scienze filosofiche, cantante dei Baraonna, presidente degli AdoRiza.

Carlo Valente, cantautore nato a Rieti, il suo disco d’esordio arriva nella cinquina del Tenco 2017, vince il premio Amnesty con la canzone Crociera Maraviglia.