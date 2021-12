In Valdera nuovi positivi in 5 Comuni

​I nuovi contagiati dal coronavirus risiedono in gran parte nella zona del capoluogo ma ci sono casi anche nel Cuoio e in alta Valdicecina

SANTA MARIA A MONTE — Sono 51 le nuove positività al coronavirus accertate in provincia di Pisa nell'arco delle ultime 24 ore (ieri 56, due giorni fa 58).

In Valdera i nuovi casi sono 6 mentre ieri erano stati tre volte di più, cioè 18.

Il totale dei contagiati in provincia di Pisa dall'inizio della pandemia è 35.606 su una popolazione complessiva 416.425.

Di seguito il dettaglio di questi nuovi ripartiti per ambito territoriale e Comune di residenza (in ordine per tasso di incidenza sulla popolazione).

Area pisana 30 casi: Pisa 20, Cascina 7, Vecchiano 1, San Giuliano Terme 2

Valdera 6 casi: Terricciola 1, Santa Maria a Monte 2, Bientina 1, Casciana Terme Lari 1, Calcinaia 1

Alta Valdicecina 4 casi: Castellina Marittima 1, Pomarance 2, Volterra 1

Comprensorio del Cuoio 11 casi: Montopoli Valdarno 4, Santa Croce sull'Arno 3, Castelfranco di Sotto 2, San Miniato 2