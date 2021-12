Covid in Valdera, 14 casi in 9 Comuni

Sul territorio tornano a doppia cifra le nuove positività al coronavirus rilevate giornalmente da Ausl Toscana nord ovest e Regione

PONTEDERA — Sono 14 le nuove positività al coronavirus rilevate nell'arco delle ultime 24 ore in Valdera, distribuite in 9 Comuni. Questo la ripartizione dei nuovi contagi da Covid-19 per Comune di residenza, in ordine per tasso di incidenza sulla popolazione:

Casciana Terme Lari 3, Santa Maria a Monte 3, Terricciola 1, Palaia 1, Buti 1, Ponsacco 2, Bientina 1, Calcinaia 1, Pontedera 1.

Ieri i nuovi casi in Valdera erano stati 6. In provincia di Pisa nelle ultime 24 ore sono stati accertati complessivamente 68 nuovi casi di positività al coronavirus, in Toscana 615.

Nella regione anche altri 6 decessi di persone colpite da Covid-19, nessuna delle quali era residente in provincia di Pisa. I ricoverati nei reparti Covid degli ospedali toscani oggi sono 298 (9 in meno rispetto a ieri), 49 dei quali necessitano di assistenza in terapia intensiva (2 in più).