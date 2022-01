"La Regione ascolti l'amministrazione comunale"

Sul progetto di ampliamento dell'impianto di stoccaggio, il consigliere regionale di Forza Italia Stella al fianco del Comune sul parere contrario

SANTA MARIA A MONTE — "Sui rifiuti a Santa Maria a Monte, la Regione Toscana tenga in conto il parere contrario del Comune". Tuona così Marco Stella, consigliere regionale e capogruppo di Forza Italia a Firenze.



Il riferimento del forzista è sull'avvio del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica regionale per il progetto di potenziamento dell'impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti ubicato nel Comune di Santa Maria a Monte.



"Il Comune ha rilasciato parere contrario al progetto per l'ampliamento dei rifiuti pericolosi, formulandolo insieme al contributo tecnico istruttorio come richiesto dalla Regione - ha commentato Stella - le tematiche ambientali, ferme restando le competenze regionali, non possono prescindere dagli indirizzi degli enti locali, a maggior ragione se negativi. A parole si dice di voler tutelare l'ambiente e, su questo argomento, si costruiscono le campagne elettorali. Vedremo se anche nei fatti sarà così".