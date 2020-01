"Terricciola glifosate free"

Presentata in Consiglio comunale una mozione da parte di Terricciola Sicura per rendere il territorio libero dal glifosato

TERRICCIOLA — Una mozione per vietare l'uso del glifosato su tutto il territorio comunale. E' stata presentata dal gruppo consiliare Terricciola Sicura con i consiglieri Matteo Arcenni, Elena Baldini Orlandini, Sauro Colombini e Matteo Leggerini e punta a eliminare un erbicida, usato tuttora in agricoltura ma anche nei giardini per eliminare gli infestanti , che uccide in maniera indiscriminata qualsiasi tipo di pianta.

"L'erbicida glifosato è un probabile cancerogeno per l'uomo", ha spiegato l'Oms e la Toscana si è impegnata ad eliminarlo. Da qui la richiesta di Terricciola Sicura a utilizzare il diserbo meccanico promuovendo la realizzazione di un albo nazionale dei Comuni "Glifosato free" e valutando la possibilità di emettere una ordinanza ad hoc sul territorio per il divieto, anche di concerto con i comuni limitrofi.