Terricciola sfoggia il suo reperto etrusco

C'è attesa per l'inaugurazione della mostra "Un nuovo incontro" in cui sarà esposto, ricomposto, il coperchio rinvenuto fortuitamente 'a tranche'

TERRICCIOLA — Alle 15 di domani, sabato 14 dicembre, la sala Rossa dell’Enoteca di Terricciola ospiterà l'inaugurazione della mostra “Un nuovo incontro: le due metà di un coperchio d’urna etrusca si ricompongono”.

Cuore della mostra il coperchio di urna funeraria rinvenuto in due pezzi in località Casanova, in altrettante occasioni del tutto fortuite: la prima nel 2014 e la seconda qualche mese fa. Nell’occasione verrà presentato alla cittadinanza anche il nuovo allestimento dell’Ipogeo del Belvedere.

Interverranno per l'inaugurazione il sindaco Mirko Bini, la corrispettiva di Capannoli Arianna Cecchini, l'archeologa Ilaria Benedetti, Stefano Genovesi, archeologo curatore dell’allestimento nell’Ipogeo del Belvedere, ed Eugenio Giani, presidente del consiglio della Regione Toscana.

L’esposizione, organizzata dal Comune di Terricciola con la collaborazione del Comune di Capannoli e sotto la direzione scientifica della dottoressa Ilaria Benetti della Soprintendenza, sarà visitabile fino al 30 Marzo 2020.