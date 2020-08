Elezioni, esclusa la lista di Roberto Salvini per omonimia

La lista "Patto per la Toscana" è stata esclusa dalle regionali, perché il cognome di Roberto è omonimo a quello del leader della Lega Matteo Salvini

FIRENZE — Esclusa dalle lezioni regionali la lista "Patto per la Toscana - Roberto Salvini Presidente", che sostiene la candidatura a governatore della Toscana del consigliere regionale uscente Roberto Salvini, il motivo è l'omonimia nel cognome del leader della Lega Matteo Salvini. Adesso la lista vuole fare ricorso al Tar per farsi ammettere alle elezioni.

Secondo quanto appreso, la Corte d'Appello ha ritenuto che il simbolo della lista potrebbe confondere gli elettori che potrebbero pensare di votare Matteo Salvini, invece che Roberto. Da qui l'invito a modificarlo.

"Non ci arrendiamo - scrive la lista "Patto per la Toscana" in una nota stampa - perché confidiamo nella legge e nei precedenti. La politica non è l'alta moda, dove i nomi diventano prodotti. I candidati toscani che si chiamano Salvini sono persone in carne e ossa, i cui diritti costituzionali sono inviolabili".

Roberto Salvini, consigliere regionale del gruppo misto, è stato eletto cinque anni fa nelle file della Lega nel collegio della provincia di Pisa superando a sorpresa, nelle preferenze, la favorita Susanna Ceccardi con la quale adesso si doveva trovare a competere per governare la Toscana. Adesso il Tar dovrà pronunciarsi sul ricorso.