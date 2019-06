Meno auto sulla Fipili e più passeggeri sui treni

In superstrada dalla fine di maggio le auto sono diminuite mentre sui treni della linea pisana è stato registrato un aumento dei passeggeri

FIRENZE — Sulla superstrada FiPiLi, interessata dai lavori di messa in sicurezza sul tratto Ginestra-Montelupo, è stato registrato un calo del traffico automobilistico compreso tra il 5 e l'8 per cento mentre nello stesso periodo sono aumentati del 22 per cento i passeggeri sul tratto pisano delle ferrovie regionali.

L'assessore a trasporti e infrastrutture Vincenzo Ceccarelli si dice soddisfatto "Prendiamo atto con soddisfazione di questi dati. Non ci sono certezze assolute, ma è più che probabile che una parte degli utenti della Fipili abbia scelto di utilizzare gli oltre 170 treni che quotidianamente viaggiano sulla linea tra Firenze e Pisa, magari lasciando l'auto nei parcheggi gratuiti disponibili in diverse stazioni." "Come più volte spiegato - ha proseguito - l'utilizzo del treno o di itinerari alternativi da parte di tutti coloro che possono adottare una di queste soluzioni, è la base imprescindibile per l'autoregolazione del sistema, di fronte agli inevitabili disagi causati dalla riduzione di corsia a causa dei lavori necessari per l'aumento della sicurezza di chi percorre questa arteria fondamentale per la Toscana. Sono dati davvero incoraggianti, che suggeriscono un atteggiamento di grande responsabilità da parte dei cittadini".

L'assessore risponde agli appelli sui cantieri da tenere aperti 24 ore al giorno "A chi dice - ha spiegato Ceccarelli - che sarebbe stato facile evitare le code, magari lavorando 24 ore al giorno, ricordo che, a fronte dei rischi maggiori per chi lavora e per gli automobilisti, aggiungere un ulteriore turno di lavoro notturno, vista la riduzione della produttività conseguente alla difficoltà operativa, porterebbe l'unico beneficio di ridurre la durata del cantiere di un mese o poco più. E stiamo parlando di lavori che, potendo beneficiare della stagione estiva, hanno una durata di 8 mesi, forse meno. Rinviare i lavori a settembre andando verso il cattivo tempo ed una minore luminosità rischierebbe di allungare anziché accorciare i tempi".

In merito alla riduzione del pedaggio per chi decide di percorrere l'A11 infine "Stiamo cercando di ottenere da Autostrade il massimo, partendo dal presupposto che non abbiamo alcuno strumento per pretendere alcunché. Se però il consigliere Stella o altri hanno strumenti a noi sconosciuti per convincere Autostrade, si facciano avanti: andremo insieme a chiedere la gratuità assoluta" ha concluso l'assessore regionale.