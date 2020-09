Regionali, respinto il ricorso di Roberto Salvini

Il Tar della Toscana ha confermato l'esclusione della lista "Patto per la Toscana, Roberto Salvini presidente" dalla competizione elettorale

FIRENZE — Niente da fare. Alle prossime elezioni regionali del 20-21 settembre non parteciperà la lista "Patto per la Toscana - Roberto Salvini presidente". I giudici del Tar Toscana hanno respinto il ricorso presentato contro la decisione della Corte di Appello di escludere dalla competizione elettorale la lista che fa capo al consigliere regionale del gruppo misto Roberto Salvini (eletto nel 2015 fra le fila della Lega) a causa dell'omonimia con il leader della Lega Matteo.

"Il simbolo presentato dalla lista “Patto per la Toscana” risulta effettivamentetale da generare confusione con il contrassegno proprio della lista “LegaSalviniPremier”, in quanto entrambi recano la scritta “Salvini” con analoghi dimensione e colore, mentre il primo indica con caratteri molto più piccoli il nome “Roberto” - si legge nella sentenza del Tar - talché il simbolo propugnato dai ricorrenti è idoneo a indurre gli elettori medi a credere che ad esso corrisponda il partito “LegaSalviniPremier”, ovvero una parte politica diversa da quella rappresentata dalla lista ricorrente".

"In altri termini, il fatto che il nome Roberto sia inserito con poco risalto rispetto al cognome “Salvini” e il fatto che quest’ultimo appaia evidenziato con caratteri grandi e colorazione gialla, similmente al simbolo della “LegaSalviniPremier” - si legge ancora nella sentenza - sono elementi suscettibili di indurre facilmente l’elettore medio (il quale è portato ad identificare mentalmente il cognome Salvini nel noto Matteo parlamentare) ad abbinare il contrassegno della lista “Patto per la Toscana” alla lista espressione della Lega".

"Pertanto la rilevanza attribuita, sotto il profilo del tipo di carattere, delle sue dimensioni e del colore prescelto, al cognome “Salvini” e lo scarso risalto dato al nome “Roberto” nel contrassegno proposto dai ricorrenti costituiscono elementi qualitativi tali da generare confusione con l’altro contrassegno, e di conseguenza risulta legittimo il contestato provvedimento di esclusione" scrivono ancora i giudici.

"Non depone in senso contrario la circostanza che Matteo Salvini non sia candidato nelle elezioni regionali della Toscana - conclude la sentenza - in quanto l’art. 4, comma 4,della L.R. n. 74/2004 non presuppone necessariamente la partecipazione all’elezione regionale di entrambe le liste i cui contrassegni siano confondibili (può infatti essere decettivo anche il simbolo della lista candidata alle elezioniregionali confondibile con quello notoriamente usato da altro gruppo politico non presente alle elezioni stesse o con quello tradizionalmente identificante unpartito presente nel solo Parlamento nazionale)".