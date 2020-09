Regionali, Roberto Salvini escluso anche dal Consiglio di Stato

Confermata l'esclusione della lista "Patto per la Toscana-Roberto Salvini Presidente" dalla competizione elettorale già decisa dal Tar

FIRENZE — Fine della corsa per la lista "Patto per la Toscana - Roberto Salvini Presidente": anche il Consiglio di Stato ha confermato l'esclusione della lista che fa capo al consigliere regionale del gruppo misto dalle elezioni regionali del 20 e 21 settembre su cui già si era pronunciato il Tar.

Roberto Salvini, che si era candidato alla presidenza della Regione con la propria lista, è stato escluso, subito dopo la chiusura dei termini per presentare simboli e liste, dalla Corte di Appello che ha ravvisato rischi di confusione tra il suo nome e quello del leader della Lega Matteo. Contro questa decisione Roberto Salvini aveva fatto prima ricorso al Tar, che l'ha respinto, e poi al Consiglio di Stato: respinto anche questo.

"La sentenza del Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar, siamo arrivati alla fine dell'iter, ci sono stati tutti i gradi di giudizio. Purtroppo piccoli errori grafici e burocratici non ci hanno permesso di partecipare alle regionali in Toscana", ha detto Roberto Salvini.

"D'ora in avanti - ha poi aggiunto - ci sarà tutta una serie di incontri per portare avanti progetti, magari anche con altri partiti, per le prossime elezioni amministrative e anche politiche nazionali".