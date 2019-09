SONDAGGIO - Sei soddisfatto della sanità in Toscana?

C'è tempo fino a domenica 29 Settembre per partecipare al sondaggio lanciato da ToscanaMedia QUInews.net e dall'istituto Demopolis

FIRENZE — I servizi sanitari in Toscana sono il tema scelto per il primo sondaggio lanciato da ToscanaMedia QUInews.net in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Ricerche Demòpolis, diretto da Pietro Vento.

Per rispondere alle domande c'è tempo fino a domenica prossima, 29 settembre, e la compilazione richiede meno di due minuti. Per partecipare CLICCATE QUI

L'istituto Demòpolis studia le tendenze della società italiana con competenze mirate nell’analisi dell’opinione pubblica, nelle indagini demoscopiche, nella ricerca sociale, politica e di mercato, nella comunicazione e nella consulenza strategica.