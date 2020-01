RegionaIi, Galletti candidata presidente del M5s

Elezioni 2020, la consigliera regionale ha sconfitto al secondo turno l'altro candidato passato al ballottaggio, il capogruppo Giacomo Giannarelli

FIRENZE — La consigliera regionale Irene Galletti è la candidata alla presidenza della Regione Toscana M5s alle prossime elezioni di Maggio.

Lo hanno deciso gli iscritti al Movimento votando sulla piattaforma Rousseau nel giorno del ballottaggio fra i due candidati che avevano raccolto il maggior numero di preferenze al primo turno del 20 Gennaio, pur non raggiungendo il 50 per cento più uno dei voti.

Irene Galletti ha sconfitto l'altro candidato in corsa, il capogruppo nel Palazzo del Pegaso Giacomo Giannarelli, per 859 voti contro 646, pari rispettivamente al 57,1 e al 42,9 dei votanti.

Irene Galletti, 43 anni, di Cascina, laureata in Giurisprudenza e specializzata alla SSSUP di Pisa in diritti umani e cooperazione internazionale, ha lavorato alla direzione dell'aeroporto di Pisa. Consigliera regionale in carica è vicepresidente della commissione sviluppo economico, è stata nominata membro del consiglio di amministrazione della Domus Mazziniana dal precedente ministro Bonisoli.