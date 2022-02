Passamontagna e coltello per la rapina, choc a scuola

In un istituto superiore un minorenne è stato accerchiato da altri coetanei ma il ragazzino con il passamontagna frequenta ancora le medie

PONTEDERA — Tentata rapina choc nel villaggio scolastico di Pontedera. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi ed è stato reso noto solo oggi dalla polizia, che quel giorno è intervenuta sul posto, allertata dal dirigente scolastico.

Secondo la ricostruzione fornita dal Commissariato di polizia, uno studente è stato convinto da un compagno di classe ad uscire di classe e recarsi all’esterno della scuola durante l'intervallo.

Qui ha trovato un ragazzo che indossava un passamontagna. Il giovanissimo, prelevando un coltello dallo zaino, gli ha intimato di consegnarli i soldi e ciò che aveva di valore con sé. La scena è stata filmata con uno smartphone.

Alla tentata rapina si sono uniti altri minorenni e dopo un po' il ragazzo vittima della tentata rapina è stato lasciato andare.

Il dirigente scolastico, informato dell’episodio da altri giovani che avevano visto la scena da una certa distanza, ha convocato il ragazzo aggredito e ha richiesto l’intervento degli agenti.

Le forze dell’ordine hanno ricostruito la vicenda e identificato i minorenni coinvolti: tutti frequentavano la stessa scuola tranne il ragazzino con il passamontagna, che è più piccolo e frequenta ancora le scuole medie.

Con le perquisizioni domiciliari è stato poi rinvenuto materiale probatorio, cioè il passamontagna e il coltello usato ed è stato sequestrato materiale tecnologico, cioè telefoni e computer per recuperare il video della tentata rapina. Tutto questo ha permesso il deferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze. Uno dei coinvolti, il più giovane, è stato invece segnalato all’autorità giudiziaria in quanto minore non imputabile.