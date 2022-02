Investe il cane ma la padrona vuole incontrarlo

Una cittadina denuncia un veicolo che avrebbe colpito il suo cane senza soccorrerlo: "Ho il video, ma non lo inoltrerò se verrai a visitarlo"

VICOPISANO — L'auto investe il cagnolino e se ne va. Lo denuncia una cittadina di Vicopisano che, pubblicando le foto dell'auto che avrebbe travolto il suo cane, invita il guidatore a fargli visita dal veterinario.



"È la macchina che oggi (ieri, ndr) ha investito il mio cane e ha tirato dritto. Ho il video intero, anzi, due video dove si vede sia la targa, che il momento in cui colpisce il mio cane e quello in cui le autovetture che vengono dopo si fermano a soccorrerla - ha spiegato la proprietaria - a tutte le splendide persone che l’hanno soccorsa, fotografata, coccolata e datole da bere, vi ringrazio sentitamente".



"A te invece che l’hai colpita, fatta rotolare ripetutamente su se stessa e te ne sei andato, ti biasimo. Può capitare, ma ti saresti dovuto fermare, soccorrerla e aspettare che qualcuno la portasse da un veterinario - ha proseguito - vieni a vedere come sta, ti aspetto per fartela conoscere, portale una bustina di bocconcini in umido che le piacciono tanto. Oggi non ha mangiato nulla e per ora non cammina, ma resto fiduciosa che domani andrà meglio".



"Ti aspetto in pace. Se non vieni, però, manderò il video e la targa alle forze dell’ordine, non per ottenere chissà cosa, ma se ti verranno a sentire, se anche solo ti convocheranno spero ti facciano sentire un po’ a disagio con te stesso - ha concluso - Mila per ora non sta bene, ma resto ottimista e spero di aggiornarvi con notizie positive".