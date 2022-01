Madre di tre figli muore a 60 anni

Nella comunità vicarese e nei tanti che la conoscevano ha lasciato un grande vuoto la dipartita di Monica Marchetti. Il sindaco Ferrucci: "Era solare"

VICOPISANO — La comunità di Vicopisano, con in testa il sindaco Matteo Ferrucci, piange la morte di Monica Marchetti, madre di tre figli e persona conosciutissima. Avrebbe compiuto 61 anni il 3 Marzo. Era malata e ultimamente aveva contratto la Covid-19.

Il saluto, pieno di dolore, è arrivato proprio dal primo cittadino: "Dall'11 Maggio - ha scritto Ferrucci - non dovevamo trovare, a fatica, le parole per salutare una persona della nostra comunità morta a causa del Covid-19. Ieri sera è mancata Monica Marchetti. Era difficile immaginarlo, era così solare, ma aveva superato tanti ostacoli, personali e di salute, con coraggio, non perdendo mai il sorriso che le illuminava spesso gli occhi. Questa volta non ce l'ha fatta, nonostante la sua forza, e ci ha lasciato".

"Oggi - ha ripreso Ferrucci - moltissime persone mi hanno telefonato o scritto, sgomente, per chiedermi conferma. La triste notizia ha attraversato, infatti, rapidamente Vicopisano, dove Monica viveva ed era molto conosciuta, e il nostro territorio. È stato tutto così rapido, la malattia, l'aggravarsi, il ricovero che in pochi riuscivano a credere a questo lutto".

"Monica - ha aggiunto il sindaco - mancherà ai suoi tre figli, Maria Elena, Massimo e Paolo, alla sua famiglia che, insieme alla Giunta e agli altri Amministratori, mi sento di abbracciare forte in questa ora così grave. Le mie, le nostre più sentite e sincere condoglianze. Sono grato a Maria Elena per averci autorizzato a pubblicare questa foto della sua mamma, così tutti potranno vedere il suo splendido sorriso ancora una volta".