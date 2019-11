Piantate 52 querce sul monte ferito

Il Monte Pisano rinasce ogni giorno, dopo i due disastrosi incendi di settembre 2018 e febbraio scorso. Ferrucci: "Avete fatto una cosa bellissima"

VICOPISANO — Sono state piantate nei giorni scorsi le prime 52 piantine di quercia, roverelle, alle Mandrie di Sotto, sul Monte Pisano.

A piantarle sono stati un gruppo di bambini e bambine del catechismo della parrocchia di Vicopisano. La piantumazione è avvenuta nel terreno della famiglia Frosini, famiglia che durante l’incendio di febbraio ha perso parte del bosco e ha rischiato la casa.

Gli alberi sono stati piantati con il patrocinio del Comune. Erano presenti il sindaco Matteo Ferrucci, l’assessora al Monte, Fabiola Franchi, il consigliere con delega al dissesto idrogeologico, Guglielmo Grasso.

Fondamentale la collaborazione degli operai forestali, della Regione Toscana, del coordinatore AIB-Antincendio Boschivo per la provincia e per il Monte, Francesco Drosera, del GVA-Vicopisano e di Luca Batoni, di Ficcatelo in Tasca, che ha introdotto i bambini a questa giornata.

”Avete fatto una cosa bellissima, grazie a voi, alle vostre catechiste, alla parrocchia, alla Regione, a Drosera, agli operai forestali, ai nostri volontari antincendio, a Luca Batoni. Ma, lo ribadisco, i protagonisti di questa splendida mattina siete voi, e a voi, che siete il futuro, affidiamo il Monte. Crescerete insieme a queste piantine - ha detto il sindaco - e siamo certi che proteggerete al meglio loro, il bosco che nascerà, e che seguirete nel tempo, e il Monte. Non potrebbe essere in mani migliori delle vostre”.

”L’auspicio - ha detto Daniela Villani, del gruppo delle catechiste - è che iniziative simili si moltiplichino sul territorio. Sempre con la necessaria collaborazione e le indispensabili indicazioni della Regione, ovviamente. Ci auguriamo che altre persone, e altri bambini e bambine con loro, organizzino iniziative simili. Il Monte sta rinascendo e ha bisogno di noi!”.