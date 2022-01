Progetti utili alla collettività, è tutto pronto

L'amministrazione dà il via ai progetti per i percettori di Reddito di cittadinanza, grazie anche ai 60mila euro stanziati dalla Società della Salute

VICOPISANO — Il Comune cerca enti di volontariato e non per la realizzazione dei Progetti utili alla collettività (Puc), ovvero quel pacchetto di attività riservate ai percettori del Reddito di cittadinanza con ricadute favorevoli per la collettività.



In questo modo, l'amministrazione di Vicopisano dà concretamente seguito a quanto deciso dalla Società della Salute-Zona Pisana che ha stanziato 60mila euro per sostenere i Puc. "Finalmente siamo partiti. Si tratta di una significativa occasione di restituzione alla comunità, di crescita personale e sociale e, al contempo, di un rafforzamento e di un potenziamento delle capacità delle persone coinvolte - ha spiegato l'assessora alle Politiche sociali, Valentina Bertini - preciso che i 60mila euro stanziati saranno destinati a sostenere le spese per l'attivazione dei progetti stessi, dalla copertura assicurativa a dotazioni anti-infortunistiche o di strumenti necessari".



"Per i percettori individuati dal Centro per l'impiego e dai Servizi sociali la partecipazione è obbligatoria e, in caso di assenza non giustificata subentra la decadenza dal beneficio - ha continuato - oltre alla restituzione alla comunità c'è anche la preziosa possibilità di riqualificarsi professionalmente, dato che i progetti dovranno sì essere individuati a partire dai bisogni delle comunità, ma anche considerando le opportunità che le risposte a tali bisogni possono dare in ottica di empowerment".



"L'avviso si rivolge a enti del Terzo settore, fra le quali società cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, imprese sociali e fondazioni interessate a stipulare con il Comune un accordo - ha concluso Bertini - tali accordi saranno in vigore fino al 31 Dicembre 2022 e potranno essere eventualmente rinnovati".