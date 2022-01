Un nuovo drive-through per fare i tamponi

Anche la Misericordia di Vicopisano aderisce all'iniziativa ormai diffusa sul territorio. Si accederà dal 26 Gennaio con ricetta medica e prenotazione

VICOPISANO — Spunta un nuovo drive-through in Valdera. Dopo quelli di Pontedera e Ponsacco, ecco che anche a Vicopisano, grazie alla Rete ambulatoriale delle Misericordie e a quella locale di Vicopisano, sarà allestito un nuovo centro per fare i tamponi in via Masaccio, nella zona industriale di Lugnano-Noce. Il drive-through sarà attivo da mercoledì 26 Gennaio e, come gli altri, sarà accessibile tramite prenotazione con ricetta medica sul portale dedicato della Regione Toscana.



Diverso sarà per coloro che hanno un voucher per la sorveglianza scolastica, che potranno presentarsi anche senza prenotazione o appuntamento, meglio se nella prima ora di ogni turno di servizio. "Abbiamo pianificato gli orari in modo complementare con le altre Misericordie che hanno già attivato un drive-through della Asl - ha spiegato il governatore della Misericordia vicarese Marco Fagiolini - in questo modo riusciremo a garantire un'ampia copertura per il nostro bacino territoriale".



"Non appena il governatore Fagiolini ha contattato l'amministrazione, ci siamo messi in moto per trovare tempestivamente una soluzione in un luogo facilmente accessibile e che non fosse suscettibile di creare disagi alla circolazione - ha aggiunto il sindaco Matteo Ferrucci - ringrazio la Misericordia di Vicopisano che, ancora una volta, mette a disposizione un servizio estremamente importante sia per le persone, che non dovranno spostarsi per fare un tampone, sia per le famiglie e i ragazzi delle scuole".



"La Misericordia, come la Croce Rossa di San Giovanni alla Vena e di Uliveto Terme, c'è sempre stata, anche in questa pandemia. Per ogni esigenza, per ogni servizio, per ogni necessità, sia sanitari che sociali, ha garantito la sua presenza e la sua competenza - ha concluso l'assessora alle Politiche sociali, Valentina Bertini - l'apertura del drive-through è qualcosa in più che mettono a disposizione questi volontari e queste volontarie, insieme al personale, che sarà al suo interno, in un momento delicato che ci auguriamo passi al più presto. Anch'io rinnovo il mio grazie alla Misericordia".