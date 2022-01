Il drive-through della PA in piazza della fiera

Sul territorio spuntano i primi centri per i tamponi gestiti dalle associazioni di volontariato. Stavolta tocca alla Pubblica assistenza ponsacchina

PONSACCO — È corsa al tampone in tutta la Toscana e, sui territori, cominciano a prendere vita i drive-through dedicati gestiti dalle associazioni di volontariato. Dopo quello di Pontedera di fronte a piazza del Mercato, allestito dalle Misericordie pisane, è la volta del centro tamponi della Pubblica assistenza di Ponsacco, che sarà operativo nella piazza dove solitamente si svolge la fiera, in via papa Giovanni XXIII.



"Stiamo cominciando ad allestire in questo momento. Saremmo dovuti partire domani, ma dobbiamo attendere la firma della convenzione regionale, che comunque arriverà tra oggi e domani - ha spiegato Bellarmino Bellucci, presidente della Pa di Ponsacco - appena ci daranno l'ok, noi siamo pronti a partire".

"Il funzionamento sarà quello solito: occorrerà prenotarsi sulla piattaforma regionale dotati di ricetta medica, perché il servizio sarà interamente gratuito per il cittadino - ha puntualizzato - quello che facciamo, lo facciamo per conto del servizio sanitario. Del resto, ce n'è bisogno: ci sono file interminabili nelle farmacie e in questi giorni c'è pure il rientro a scuola. Diamo il nostro contributo come associazione di volontariato".

Nell'ordinanza comunale che concede lo spazio per l'allestimento del tendone, l'amministrazione ha autorizzato la Pubblica assistenza a occupare il suolo pubblico fino al 31 Marzo, quando scadrà lo stato di emergenza deciso dal Governo.



"In questa prima fase solo tampone rapido, quello molecolare verrà in seguito. Intanto partiamo, anche perché la richiesta principale, per il momento, è di questo tipo - ha concluso - sui tempi di operatività, l'emergenza è stata prolungata fino al 31 Marzo, ma tutto dipenderà dalla quantità di richieste".