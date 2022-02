Carmassi e Salvetti, un incontro allo stadio

Il sindaco di Bientina e quello di Livorno si sono incontrati all'impianto del Sextum Bientina. Galeotta la trasferta degli amaranto a Fucecchio

BIENTINA — Una sosta a Bientina prima della trasferta a Fucecchio facilita l'incontro tra due sindaci. All'impianto sportivo di via Leonardo da Vinci, casa dei nerazzurri del Sextum Bientina, il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha incontrato il suo collega Dario Carmassi, che ha fatto da Cicerone.



Il Livorno, infatti, ha disputato questo pomeriggio la 15ma giornata del girone B di Eccellenza, ospite proprio del Fucecchio. La partita, per la cronaca, è terminata 0-0.



Per l'occasione, Carmassi e Salvetti, insieme al presidente del Sextum Bientina Stefano Susini, si sono incontrati e hanno fatto una visita proprio all'impianto bientinese. "È stato un piacere incontrare il sindaco Salvetti nella nostra Bientina - ha detto Carmassi - al di là delle fedi calcistiche che, ahimè, sono chiaramente distanti, è bello che lo sport rappresenti un punto di incontro tra i territori".



"Lo sport porta con sé molteplici valori: rispetto, collaborazione, dialogo, integrazione. Valori fondamentali non solo a livello agonistico, ma anche nella vita di tutti i giorni - ha concluso - il sindaco ha avuto modo di visitare il nostro impianto sportivo che, nonostante le varie difficoltà legate al Covid, è stato gestito e mantenuto in maniera egregia dalla società Sextum Bientina. Ringrazio profondamente il presidente e tutto lo staff per il loro costante impegno".