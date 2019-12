Integrazione, la Valdera a confronto in Europa

La presidente Arianna Cecchini è volata a Bruxelles per fornire il contributo e l’esperienza dell’Unione Valdera in tema di migranti e integrazione

BRUXELLES — Il 3 dicembre in una delle sedi dell’Unione Europea, Bruxelles, la Commissione Ue ha organizzato un convegno per affrontare il tema migranti e integrazione a livello locale. Tanti spunti d’interesse in una giornata di confronto tra amministrazioni provenienti da ogni parte del vecchio continente con relatori di assoluto rilievo. Dalla Toscana hanno preso parte al “GOLocal: Supporting regions, cities and rural areas in migrants integration” la Presidente dell’Unione Valdera, Arianna Cecchini, Giuditta Giunti di Anci Toscana e Francesco Ciompi, assessore del Comune di Follonica.

Cecchini ha preso parte alla discussione su come sviluppare strategie locali di integrazione. Un incontro in cui si è parlato degli ingredienti chiave per portare avanti progetti funzionali e durante il quale la presidente dell'Unione Valdera ha anche avuto modo di ascoltare il racconto di buone pratiche messe in campo da altre amministrazioni dei vari paesi dell’Europa. "La domanda non è se accogliere, ma come accogliere” ha ricordato nel suo intervento il sindaco di Bologna, Virginio Merola.

"Per sviluppare una strategia locale di integrazione - è stato sottolineato dall'Unione Valdera alla luce degli esiti dell'incontro europeo - fondamentale sarà certamente il contributo dei giovani cittadini europei, argomento che è stato approfondito nella seconda parte del convegno a cui hanno preso parte gli amministratori toscani. In questa seconda sessione si è parlato infatti di come le amministrazioni locali possano portare avanti progetti e azioni con alcune giovani organizzazioni per supportare l’integrazione dei migranti".

“Sono entusiasta di aver preso parte a questo convegno – ha commentato a caldo Arianna Cecchini - in rappresentanza della Valdera. In particolare la mia soddisfazione sta nel fatto di aver avuto l’opportunità di confrontare la nostra esperienza con quella di altre piccole e grandi realtà locali europee su un tema che, giocoforza, riguarda ogni comunità locale”.