"Quando riapre la strada del Serra?"

L'interruzione della strada provinciale, a seguito del pericolo di caduta massi, al centro di una interrogazione di Fdi in Regione

BUTI — Con una interrogazione il consigliere regionale Diego Petrucci, di Fratelli d'Italia, ha chiesto alla Regione Toscana "in che tempi ritiene di dare le risposte alle richieste del territorio e se e quali attività ha predisposto per affrontare l’emergenza-viabilità che si è venuta a creare a causa dell’interruzione della strada del Monte Serra".

"Si tratta della sola via di accesso dal versante di Buti - ha ricordato il consigliere di Fdi - e l’unica strada alternativa per arrivare al monte è dal lato di Calci, con un notevole allungamento del percorso. La competenza dell’intervento è della Regione, dalla quale anche il Comune di Calci sta attendendo le valutazioni"

La strada provinciale, lo ricordiamo, dal 12 Gennaio è sbarrata a causa di un masso pericolante sulla parete sovrastante la ferrata di Sant’Antone.

"Purtroppo non si hanno notizie in merito ai tempi di chiusura della strada - ha fatto il punto Serena Sbrana, capogruppo di “Uniti per Calci” e consigliere provinciale -, se non che si protrarrà fino alla rimozione del pericolo. Fermo restando la necessità che si debba agire in sicurezza, l’impossibilità di poter usufruire della strada e la mancanza di informazioni stanno creando non pochi disagi a chi risiede in zona e alle attività commerciali già gravemente danneggiate dal recente incendio e dalla pandemia. La situazione vede il coinvolgimento di più enti. L’area interessata è di proprietà della Regione Toscana, il Comune di Calci è intervenuto in qualità di ente capofila del centro direzionale intercomunale di protezione civile. Coinvolti anche la Provincia di Pisa e il Comune di Buti".

"Per questo motivo “Uniti per Calci” ha presentato un’interrogazione al Comune di Calci - ha concluso Sbrana - per conoscere quali siano gli interventi a oggi realizzati, le soluzioni tecniche individuate di concerto con gli altri enti e i relativi tempi di esecuzione. Abbiamo saputo che a seguito del sopralluogo della ditta specializzata è risultato che tutta la parete è interessata da instabilità e che il 20 Gennaio si è tenuta una riunione tra tutti gli enti e la ditta per discutere dei risultati dell’ispezione e fare una valutazione dei costi necessari alla messa in sicurezza del versante".