"Variante 46, serve un progetto per lo sviluppo"

I comunisti chiedono alla Provincia di Pisa che la strada venga sistemata: "Folle spendere tanti soldi e non creare neppure un parcheggio pubblico"

CASCIANA TERME LARI — I comunisti di Casciana Terme Lari tornano alla carica sulla variante 46, la strada provinciale che passa da Lari. Dopo la raccolta firme dello scorso Settembre, infatti, il gruppo ritiene che ancora oggi non sia stato fatto alcunché per migliorare le cose.



"In piena pandemia abbiamo raccolto 500 firme consegnate al presidente della Provincia Massimiliano Angori e al sindaco Mirko Terreni, ma non si sono degnati neanche di un grazie - hanno spiegato - in questi giorni veniamo a sapere che i tempi per la definizione e approvazione del progetto esecutivo si stanno allungando, così come continua a salire il suo costo economico. A nostro avviso, la cosa più preoccupante è che il progetto in elaborazione non prevede nessuna area parcheggio, come ampiamente richiesto dalla popolazione. Anche un bambino sa che per lo sviluppo turistico ed economico del territorio, una area parcheggio per auto e autobus è fondamentale".



"Sinceramente ci pare una follia spendere un sacco di soldi di progetto e molti altri per l'esecuzione dei lavori, limitandosi solo alla messa in sicurezza della frana senza pensare al possibile futuro del territorio - hanno concluso - sappiamo che ciò comporterebbe dei costi più alti, ma sappiamo anche che la Provincia di Pisa sta spendendo molti soldi per lavori nella zona di San Giuliano Terme e Vecchiano, e come diceva Andreotti: a pensar male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca".