Aumentano i contagi, niente canestri in Valdera

Prima il Basket Calcinaia, poi la Pallacanestro Valdera e Bellaria: durante le feste, sospese le attività dei piccoli e i momenti di aggregazione

PONTEDERA — I contagi in salita e le (possibili) ulteriori restrizioni in vista delle vacanze tra Natale e capodanno hanno spinto tre società di basket della zona ad adottare qualche misura in più.



Il Basket Calcinaia, per primo, ha optato per annullare la cena e la festa di Natale del mini-basket. "Vista la situazione pandemica che torna a peggiorare, siamo costretti a prendere una decisione che certamente creerà delusione nei nostri piccoli atleti, ma che siamo sicuri comprenderete perché dettata dal senso di responsabilità nei loro confronti - hanno scritto dalla società - il consiglio direttivo ha deciso di annullare tutti gli eventi che comportino affollamenti di bambini, genitori e staff".



"Vengono pertanto annullate sia la cena di staff che la festa di Natale per i ragazzi del minibasket - hanno concluso - una scelta di prudenza dettata dalla volontà di non compromettere il lavoro fatto finora con il nostro settore minibasket e il desiderio di poter tornare ad allenarci con ancora più voglia dopo le vacanze".



Quindi, la Pallacanestro Valdera di Capannoli. "Purtroppo, vista la situazione pandemica in peggioramento, la società e lo staff tecnico hanno deciso di sospendere tutte le attività di mini-basket fino al 2 Gennaio 2022 - hanno fatto sapere - con la speranza che la situazione migliori passate le feste".



Infine, il Bellaria Basket. "Vista la situazione pandemica in continua evoluzione, riteniamo opportuno, per la nostra sicurezza e dei nostri bambini, organizzare soltanto la consegna dei regali in presenza, annullando giochi e aggregazioni - hanno scritto - pertanto, il nuovo orario per domani mercoledì 22 Dicembre sarà il seguente :18/18,15 gruppo esordienti, 18,15/18,30 gruppo 2011, 18,30/18,45 gruppo 2012 e 18,45/19 gruppo 2013-14-15-16"