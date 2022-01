Una sezione in lingua francese alla biblioteca

Grazie ai libri donati dalla città di Noves, gemellata con Calcinaia, la biblioteca comunale aprirà un angolo riservato ai testi in lingua transalpina

CALCINAIA — Questa mattina Alain Bertrando, presidente del comitato di gemellaggio tra Calcinaia e Noves, cittadina francese della Provenza, ha consegnato i primi libri in lingua francese che saranno catalogati dalla biblioteca comunale per dar vita a una sezione in lingua interamente dedicata.



Sono circa 30 le opere donate, tra cui un immancabile classico della poesia come i Fiori del Male di Baudelaire, ma anche molti polizieschi tra cui la celeberrima scrittrice francese Fred Vargas. Non mancano poi libri di spessore come quelli di Troyat, ma anche facile lettura come quelli di Pagnol e per bambini come “Poil de carotte”, in italiano “Pel di carota”, romanzo di Jules Renard. Insomma, quasi tutti “livres de poche”, ovvero tascabili. A ricevere i regali è stata la responsabile della biblioteca "Pasolini", Silvia Simi.



A breve, anche da Calcinaia partiranno alcuni libri in italiano destinati alla biblioteca di Noves: un modo per rinsaldare ancor più il legame di fraternità e gemellaggio che lega i due Comuni.